Cambodge : Ce rat héroïque va prendre une retraite bien méritée

Après cinq années passées à sauver des vies en détectant des mines, Magawa va enfin pouvoir se reposer en grignotant ses mets favoris.

«Il commence à être un peu fatigué», a expliqué à l’AFP Michael Heiman, responsable du programme de déminage au Cambodge de l’ONG belge Apopo. «Le mieux, c’est de le mettre à la retraite». Magawa pourra ainsi savourer à sa guise ses mets de prédilection, des bananes et des cacahuètes.

Pendant ses cinq ans de carrière, Magawa a aidé au nettoyage de quelque 225’000 m2 de terres, l’équivalent de 42 terrains de football, selon l’ONG qui l’a formé pendant un an en Tanzanie, son pays d’origine. Au total, le gros rongeur a détecté 71 mines et 38 munitions non explosées.