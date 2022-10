Economie circulaire: Ce recyclage durable des batteries a été découvert par hasard

L’ingénieur en environnement Olivier Groux s’est mis en tête de trouver une méthode pour rendre le recyclage des batteries plus durable. Un jour, alors qu’il en tenait une entre ses mains qui n’était pas complètement déchargée, la tension résiduelle de cette dernière est entrée en contact avec de l’eau. Olivier Groux a alors constaté que les composants de la batterie se séparaient d’eux-mêmes.

Simplification à tous les niveaux

Les procédés de recyclage des batteries sont en effet compliqués, coûteux et peu transparents. Les batteries lithium-ion, comme celles qui sont par exemple montées dans les voitures électriques, sont séparées après avoir été incinérées. Le rendement est donc faible.

L’hydrométallurgie permet toutefois d’obtenir de meilleurs résultats. Dans ce cas, les batteries sont déchiquetées et les matériaux séparés chimiquement en leurs différents composants. «En revanche, le procédé est coûteux, lent et il y a le danger de voir les substances chimiques se retrouver dans l’eau», explique Olivier Groux. Selon lui, le manque de transparence dans le secteur du recyclage est important et entraîne le risque d’une élimination peu propre.