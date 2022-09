Guerre en Ukraine: les référendums d'annexion ont commencé

Guerre en Ukraine : «Ce référendum est historique. Nous rentrons à la maison!»

Les habitants de plusieurs régions d’Ukraine sont appelés à se rendre aux urnes pour se prononcer sur leur annexion par la Russie. L’Ukraine et l’Occident dénoncent un «simulacre».

Des référendums d’annexion par la Russie ont débuté vendredi, dans des régions d’Ukraine contrôlées entièrement ou en partie par Moscou. Les votes, qui ont débuté à 7 h (heure suisse), doivent se tenir jusqu’au 27 septembre dans les régions séparatistes pro-russes de Donetsk et Lougansk (est), et dans des zones sous occupation russe dans les régions de Kherson et Zaporijjia (sud).