Hydroxychloroquine

Ce remède peut-il soigner Bolsonaro?

Le président brésilien Jair Bolsonaro se soigne avec de l’hydroxychloroquine après avoir été testé positif au coronavirus. Est-ce efficace?

Ce que l’on vérifie

«Je prends ma troisième dose, je me sens très bien. Je n’allais pas très bien dimanche, j’étais mal lundi, mais aujourd’hui, je vais encore mieux que samedi», a-t-il lancé en souriant quelques heures plus tard, dans une vidéo publiée sur Facebook.

«Donc c’est sûr, ça marche!» a-t-il assuré, avant d’avaler un comprimé avec un verre d’eau et de conclure: «J’ai confiance en l’hydroxychloroquine, et vous?»

Ce que l’on sait

Médicament utilisé de longue date contre le paludisme et des maladies comme le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde, l’hydroxychloroquine a été l’un des premiers à être envisagés pour un possible traitement contre le coronavirus.

«Il n’est plus raisonnable de croire que l’administration par voie orale d’hydroxychloroquine et de chloroquine soit efficace dans le traitement du Covid-19», a déclaré dans un courrier la responsable scientifique de la FDA, Denise Hinton.

«Il n’est pas non plus raisonnable de croire que les bénéfices connus et potentiels de ces produits dépassent leur risque connu et potentiel», a-t-elle précisé, une allusion aux effets secondaires éventuellement graves, notamment des risques cardiaques.