États-Unis : Ce robot se pose et agrippe des objets comme un oiseau

Des ingénieurs américains ont conçu des pinces robotiques qui permettent d’améliorer les capacités des drones.

Ces nouvelles capacités pourraient permettre aux robots volants d’économiser leurs batteries au lieu de devoir faire du surplace - par exemple lors d’opérations de recherches de survivants - ou aider les biologistes à prélever plus aisément des échantillons en forêt.

«Nous voulons être capables d’atterrir n’importe où, c’est la raison pour laquelle c’est enthousiasmant d’un point de vue de l’ingénierie et de la robotique», a expliqué à l’AFP David Lentink, co-auteur d’un article à propos de cette innovation publié mercredi dans la revue «Science Robotics».

Inspiré de la nature

Comme souvent en robotique, ce projet s’est inspiré de comportements animaliers - en l’occurrence de la façon dont les oiseaux se posent et s’accrochent à des branches - pour s’affranchir de difficultés techniques.

A cette fin, l’équipe de Stanford a étudié grâce à des caméras haute vitesse la façon dont de petits perroquets atterrissaient sur des perches variant en taille et en matériau: bois, mousse, papier de verre et téflon. Les perches étaient aussi équipées de capteurs enregistrant la force avec laquelle les oiseaux se posaient et redécollaient.