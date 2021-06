Intelligence artificielle : Ce robot vous amadoue avec ses talents d’imitateur

Des scientifiques ont développé un automate qui adopte les expressions faciales de ses interlocuteurs pour mieux gagner leur confiance.

Les moteurs et les câbles d’Eva se chargent d’adapter en temps réel «sa peau» aux différentes expressions des personnes à proximité. Le robot est capable de varier une combinaison d’expressions à partir des six émotions de base: colère, dégoût, peur, joie, tristesse et surprise.

Les chercheurs estiment que la technologie peut rendre les interactions homme-robot plus naturelles et engageantes. Ils espèrent faire d’Eva une plate-forme accessible et personnalisable pour la recherche émotionnelle sur l’Intelligence artificielle. Ils mettent en avant la fabrication et l’assemblage relativement peu coûteux de leur champion Eva, par ailleurs fruit d’une conception open source.