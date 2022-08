Louna Espinosa s'est donnée pour son rôle

La comédienne française Louna Espinosa, 22 ans, a joué dans la série «Les Bracelets rouges», sur TF1. imago images/PanoramiC

Révélée dans la série «Les Bracelets rouges», sur TF1, Louna Espinosa fait ses premiers pas au cinéma. Dans «Rumba la vie», elle incarne avec brio une prof de danse au caractère bien trempé, aux côtés de Franck Dubosc, également réalisateur du film, en salle dès le 24 août 2022. Si ce rôle a beaucoup plu à la Française de 22 ans, il a aussi été un véritable défi pour elle.

On vous connaît encore assez peu. Quel est votre parcours de comédienne?

J’ai emménagé à Paris quand j’étais au lycée et je suis tombée sur une agente qui m’a proposé de faire du cinéma. Elle m’a fait faire des stages, m’a appris à jouer. Et à ce moment-là, j’ai commencé à passer des castings, dont celui de la série «Les Bracelets rouges» qui a été ma première expérience devant les caméras. Puis, j’ai pu continuer dans ce milieu et j’ai commencé à m’épanouir. Et le film de Franck Dubosc est arrivé.

Avez-vous toujours voulu faire ce métier?

J’ai toujours été cinéphile, mais je ne me suis jamais dit que je voulais absolument devenir actrice. Mais à force de faire des tournages, j’ai réalisé que c’était un très beau métier.

Auriez-vous pu en exercer un autre?

Oui, carrément! Peut-être dans le milieu médical ou dans le social, je ne sais pas… Le cinéma est arrivé très vite, mais effectivement j’aurais pu me tourner vers un autre métier.

Vos parents vous ont-ils encouragée dans votre choix de carrière?

Oui bien sûr, parce que j’ai commencé à tourner quand j’étais au lycée. J’avais loupé les six derniers mois de cours et mes parents ont été très présents. Même s’il y avait la crainte d’un échec scolaire, ils m’ont toujours dit qu’ils seraient derrière moi si je voulais être actrice.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de jouer ce rôle de prof de danse dans «Rumba la vie»?

Au début, ça m’a un peu surprise. Quand j’ai passé le casting, je me suis inquiétée car je ne savais pas danser. Quand j’ai lu le scénario, j’ai vu qu’il y avait beaucoup de choses à défendre. Ce rôle, c’était un gros challenge pour moi. Il fallait apprendre à danser, mais aussi avoir la prestance d’une prof de danse qui est une femme avec une certaine autorité. J’étais donc assez angoissée, mais le fait de travailler m’a donné plus d’assurance. Pendant des mois, j’ai fait beaucoup de répétitions de danse avec ma coach, Denitsa Ikonomova (ndlr: danseuse et chorégraphe révélée dans «Danse avec les stars», sur TF1). J’ai aussi appris à donner des cours, à tenir une certaine posture au niveau de mon corps.

Tourner avec un comédien aussi connu que Franck Dubosc, était-ce une pression supplémentaire?

Oui forcément un peu, mais j’avais déjà la pression de bien faire les choses, de montrer que je pouvais avoir l’autorité de mon personnage. Le fait de jouer avec un acteur qui a autant d’expérience est impressionnant, mais c’est aussi très inspirant. On se sert de cette expérience pour prendre le meilleur et pour que ça se passe bien sur le plateau. En tout cas, c’était très chouette.

Comment s’est passée votre collaboration avec lui?

Très bien et c’est ce qui m’a beaucoup aidée sur le tournage. Je me sentais soutenue. Franck était très bienveillant et rassurant. J’ai beaucoup apprécié.



Vous êtes aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce important pour votre carrière?

Oui, c’est bien pour montrer ce que l’on fait sur le moment, sur ce qui va sortir d’un point de vue professionnel. Pour ça c’est intéressant. Mais je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour montrer ma vie privée.

La célébrité vous intéresse-t-elle?