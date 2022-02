Lausanne - Ce rond-point est un calvaire pour les chauffeurs de bus

En quelques jours d’intervalle, deux bus articulés ont bloqué le trafic routier après de mauvaises manœuvres au giratoire de la gare. Les TL invoquent des «conditions de circulation plus difficiles et complexes».

En ce samedi 29 janvier, aux environs de 19h25, grand moment de solitude pour un conducteur de bus des TL. Il a mal abordé le giratoire devant la gare de Lausanne et bloque toutes les sorties. Aidé par des collaborateurs des TL et par la police, il tente de rectifier le tir à plusieurs reprises. Le véhicule est long et la manœuvre délicate. Une file impressionnante de voitures s’étend dans les deux sens sur près de deux kilomètres. Excédés, des automobilistes perdent leurs nerfs et se lancent dans un concert de klaxons. On se serait cru à Paris.

Cauchemar des chauffeurs

Quatre jours plus tard, même endroit, même scène. Cette fois, c’est une conductrice de bus qui est empêtrée dans le giratoire, l’avant du véhicule flirtant avec une bouche d’incendie. «Il y a peu, un bus s’est pris une barrière à Prilly. On ne voyait pas ça avant. Je me demande comment ils recrutent leurs conducteurs», commente un homme en train de filmer la scène.

«En raison des travaux connexes au chantier de la gare de Lausanne, le carrefour ouest de la place de la Gare est particulièrement vulnérable pour le passage des bus. Deux incidents ont provoqué d’importantes perturbations. Nous présentons nos excuses à nos clients et aux autres usagers de la route» Martial Messeiller, porte-parole des TL

Le giratoire de la gare de Lausanne est devenu un cauchemar pour certains chauffeurs de bus des TL apn

«La frousse et le stress»

Son avis est corroboré par Alex*, un conducteur de bus. «Il y a de jeunes collègues qui conduisent mal et qui ont la frousse et le stress, car ils doivent tenir les horaires. Il faut signaler qu’avec tous ces travaux à Lausanne, ce n’est pas évident», indique-t-il. «Les TL ont constaté des lacunes chez certains et ont organisé des reprises de formation», affirme-t-il. Yves*, un autre conducteur chevronné, pointe plusieurs maux. «Il y a trop de chantiers en même temps. Cela a provoqué des changements d’itinéraires et de nouvelles lignes, alors qu’il n’y a pas assez de chauffeurs. Des collègues à la retraite ont même été appelés à la rescousse», ajoute-t-il.

* Prénoms d’emprunt