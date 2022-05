Invention insolite: Ce ruban adhésif comestible va changer votre vie

«Erin était en train de manger un burrito lorsque la tortilla s’est ouverte et que tous les ingrédients sont tombés sur elle», explique Tyler Guarino, étudiante en ingénierie à l’université Johns Hopkins de Baltimore (États-Unis), dans une interview accordée à CNN Travel. Un accident de cantine qui tombe à pic puisque les deux Américaines – et leurs amies Marie Eric et Rachel Nie – étaient en train de chercher une idée d’invention pour leur cours de design de produit. Son nom? Le Tastee Tape. Un ruban adhésif comestible destiné à tenir fermés les burritos.