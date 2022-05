Douane suisse: Ce sabre japonais vieux de 600 ans pourrait lui coûter près d’un million

Belle prise pour les douaniers: récemment, ils ont contrôlé un automobiliste qui entrait en Suisse depuis l’Allemagne par la frontière de Thayngen (SH). Rien à déclarer? Grave erreur! Dans son véhicule se trouvait un sabre japonais de samouraï. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a découvert que le katana avait été manufacturé en 1353 et valait plus de 650’000 euros. «Outre le katana, un livre ancien, un contrat et la facture de vente ont été découverts», dit l’OFDF.