Inclusion - Ce sac à main a été conçu pour les personnes en chaise roulante

Le sac Trasporta a été présenté lors du deuxième colloque Tu es canon, le 27 mai dernier à la Comédie de Genève. Durant cet événement, tenu dans le cadre de Out of the Box - Biennale des arts inclusifs et organisé par l’association ASA Handicap mental, un manifeste pour une mode inclusive a été présenté. Parmi les revendications faites aux différents acteurs du secteur de la mode par la vingtaine de signataires, il y a notamment le souhait que «la diversité des tailles, des mesures, les prothèses et autres particularités anatomiques soient prises en compte, pour rendre à chaque personne dignité et beauté».