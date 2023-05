Genève: «Ce sera comme une pièce de théâtre dans le ciel»

Zones interdites

Pour assurer la sécurité du public et le déroulement des trois shows prévus entre le jet d’eau et la jetée des Pâquis, des restrictions spéciales seront en vigueur. Logiquement, aucun autre engin téléguidé que ceux du spectacle ne sera autorisé à évoluer sur la rade et au-dessus des communes limitrophes, indique la police. Celle-ci précise qu’elle mettra en place «des équipes de détection et de neutralisation de drones afin de garantir la bonne marche du spectacle et la sécurité des spectateurs». Par contre, l’évènement n’interférera pas avec le trafic aérien de l’aéroport, indique Skyguide. Les zones interdites ne seront pas qu’en l’air, mais aussi à terre et sur les flots. La jetée et les Bains des Pâquis seront fermés, idem pour la jetée du Jet d’eau, tandis que dans la rade, les bateaux privés, tout comme ceux de la CGN et des Mouettes, devront rester à quai.