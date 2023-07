Muse à Berne: ce sera le même show que dans un stade

Matt Bellamy et sa bande sont des habitués de notre pays. Imago

Muse et le Valaisan Sébastien Vuigner, c’est une histoire d’amour qui dure depuis plus de 10 ans maintenant. L’homme, à la tête de Takk Productions, est l’agent pour la Suisse du trio britannique de rock, qui a opéré un puissant retour en 2022. Mercredi 12 juillet 2023 à Berne, c’est lui qui coorganise, une nouvelle fois, la venue de Matt Bellamy et de sa bande chez nous.

«Cette relation remonte à 2011. Un jour, l’agent de Muse m’a dit qu’il cherchait un nouveau partenaire en Suisse après une mésentente avec le précédent. On a donc organisé un premier concert ensemble en Suisse à Bâle en 2012 puis un au stade du Wankdorf un an plus tard. C’était une proposition qui ne se refusait pas, doublée d’un sacré challenge. Ma boîte était encore jeune, elle avait été créée en 2009. En acceptant cette opportunité, ça m’a permis de montrer que j’avais les épaules pour assurer un tel show. Ces deux premiers concerts ont eu un succès immédiat», se rappelle Sébastien.

Là, pour ce concert bernois, le défi était tout autre. Il a fallu aménager de A à Z la place en face du Wankdorf, qui pourra accueillir jusqu’à 30’000 personnes. «Il n’y avait qu’une seule date qui pouvait jouer pour Muse dans son planning et le stade n’était pas libre. Du coup, on a trouvé ce plan B. Il a fallu monter un gradin gigantesque de 6000 places, une scène de 57m de large pour 18m de haut, des stands de nourriture et boissons ainsi que des toilettes. Le budget global est d’un peu plus de trois millions de francs. Ça coûte plus cher qu’un stade vu qu’il faut tout amener», détaille Sébastien Vuignier. L’équipe de Muse représente environ 80 personnes. Elle sera épaulée par 350 personness sur place. C’est aussi 21 semi-remorques de matériel technique ainsi que six tourbus. «Il y aura une vibe de festival d’autant plus que l'on propose en première partie les concerts de One Ok Rock et Royal Blood», promet le responsable.

Quant au fait que certains fans estiment qu’il s’agira d’un show plus petit, au format festival et non de stade, Sébastien Vuignier est catégorique: «C’est faux. La scène qui est montée là est exactement la même que si l’on avait été dans un stade. La production ne sera pas réduite, comme cela a pu être le cas au Gurten, Paléo et Montreux Jazz en 2016.»

Time-lapse des montages des infrastructures. Takk