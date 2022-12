Météo : Ce sera le printemps au Nouvel An

Les températures clémentes de cette semaine vont encore grimper ce week-end. Il pourrait faire jusqu’à 17 °C, du jamais vu depuis le début des mesures! Et l’hiver n’est pas près d’arriver.

Gageons qu’avec des températures de 15 à 17 degrés, les restaurants qui ouvriront leur terrasse en ville seront pris d’assaut ce week-end. 20 minutes/Simon Glauser

Une masse d’air sec et très doux gagnera la Suisse et une bonne partie de l’Europe ce week-end. Le passage en 2023 se fera donc, à l’image de cette année, sous le soleil et dans la douceur avec des pointes entre 13 et 17 degrés en plaine, tout comme vers 1000 m d’altitude! La limite du zéro degré se situera entre 3000 et 3500 m, crème solaire et lunettes de soleil seront de rigueur en montagne.

Certaines régions de Suisse connaîtront ainsi la Saint-Sylvestre et le jour de l’An les plus chauds depuis le début des mesures, annonce MeteoNews dans un communiqué mardi. Ainsi, à Berne, le record de 1922 est de 13,6 degrés: on attend 13 à 14 degrés samedi. À Genève, les 16,4 °C de 1920 pourraient être approchés, on attend entre 14 et 16 °C. Bâle détient le même record, datant de 1961 et il pourrait faire entre 15 et 17 °C.

Le retour de l’hiver se fait attendre

Les tendances pour la première semaine de l’année 2023 ne sont guère encourageantes quant à un éventuel retour de la neige et du froid. Les températures devraient ainsi rester au-dessus des normales de saison pour les premiers jours de l’année et aucune franche dégradation n’est en vue à l’heure actuelle. Ceci reste toutefois bien évidemment à confirmer et la saison hivernale est loin d’être terminée.

Actuellement, un courant d’ouest/sud-ouest dirigera toujours de l’air doux et par moments humide vers nos régions jusqu’à vendredi. Si le soleil s’imposera assez largement ces mardi et mercredi malgré la présence de voiles d’altitude, le ciel se montrera plus variable jeudi et vendredi avec quelques averses à la clé dans une ambiance venteuse et douce. Les thermomètres afficheront ainsi parfois plus de 10 degrés en plaine et les flocons s’inviteront dès 1500 à 2000 m d’altitude, mais les quantités resteront modestes.

Danger d’avalanche au-dessus de 2000 m

Combinés aux températures douces, le vent et la pluie ont largement éliminé la neige à moyenne altitude pendant le week-end de Noël. Des restes de neige se trouvent encore à des altitudes comprises entre 1500 et 2000 mètres. Au-dessus de 2000 mètres, le manteau neigeux est actuellement continu sur une grande partie du territoire. À partir de cette altitude, les amateurs de sports d’hiver bénéficient actuellement de conditions passables à bonnes, et ce, également pour les jours à venir, selon MeteoNews. On y trouve de 30 à 50 cm de neige sur une grande partie du territoire.

Hauteur actuelle de la neige. MeteoNews

En haute montagne, la hauteur du manteau blanc peut atteindre 100 cm. Attention toutefois, le danger d’avalanche est marqué (3/5) au-dessus de 2000 à 2400 mètres dans certaines régions, prévient l’organisation.

Mais ces hauteurs de neige sont toutefois bien en dessous des normales pour une fin décembre. Le pourcentage d’enneigement n’atteint en effet que 5 à 30% dans les Préalpes et les vallées internes, 30 à 60% en dessous de 2200 m d’altitude environ et 60 à 90% au-dessus.