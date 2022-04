Roxane fera ses premiers pas dans un gros festival

Roxane n’a sorti à ce jour que deux singles, les très pop «What I Mean» en 2021 et «Goodbye» il y a peu. Ce qui n’empêche pas la Genevoise de 20 ans, passionnée de chant depuis l’enfance et qui étudie la musique à Londres, de commencer à se faire un nom sur la scène romande. Elle a déjà donné une dizaine de concerts et elle a été repérée par les radars affûtés du Montreux Jazz Festival, qui l’avait invitée à se produire durant le festival Autumn of Music en octobre 2021.