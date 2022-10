Le doc sur Robbie Williams risque de choquer

Robbie Williams : «Ce sera plein de sexe, de drogue et de maladie mentale»

Selon le communiqué de presse, «la série en plusieurs parties, qui sera diffusée en 2023, sera un examen approfondi et non filtré d’une icône mondiale et d’un artiste qui a connu des hauts et des bas sous les projecteurs, depuis plus de 30 ans.» On y découvrira ainsi la star «naviguant dans les médias tout au long de sa carrière, l’adulation et la dépendance, ainsi que ses ruptures professionnelles et personnelles, mais aussi ses retrouvailles avec le public, son rétablissement et l’impact que tout cela a eu sur sa santé mentale.» Cette série documentaire, qui a eu accès à 25 ans d’archives intimes et inédites de Robbie, «révélera un personnage plus nuancé et aux multiples facettes.»