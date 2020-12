PIB taïwanais en 2020 : «Ce sera probablement la croissance la plus forte au monde»

Alors que la planète est engluée dans une crise historique, Taïwan s’apprête à boucler l’année sur une croissance insolente qui témoigne de sa remarquable réussite face au virus qui grippe l’économie mondiale.

Pour la première fois depuis 1991, le PIB devrait progresser davantage que celui de son voisin et rival chinois.

Presque tout au long de l’année, à Taïwan a offert un spectacle digne du monde «d’avant»: Ses boutiques étaient ouvertes, ses restaurants bondés et ses parcs d’attraction pris d’assaut.

Ainsi, le PIB taïwanais devrait, selon les prévisions, enregistrer une croissance de 2,5% en 2020, un contraste frappant avec les récessions qui frappent la plupart des autres économies développées. «Ce sera probablement la croissance la plus forte au monde», avance Lin Chu-chia, économiste à l’Université nationale de Chengchi.

Cerise sur le gâteau pour l’île de 24 millions d’habitants: pour la première fois depuis 1991, le PIB devrait progresser davantage que celui de son voisin et rival chinois.

Le Fonds monétaire international estime que la croissance en Chine sera cette année de 1,9%, à comparer avec une contraction mondiale de 4,4%. Quand la pandémie a débuté de l’autre côté du détroit de Formose, Taïwan a surpris par la rapidité et la radicalité de sa réaction: les frontières ont été fermées et des mesures très strictes ont été prises, tant en matière de quarantaine que de traçage des cas.

Planète en manque d’écrans

Résultat, les autorités n’ont plus enregistré aucun cas de contamination locale pendant 253 jours à partir d’avril. Une belle série qui a été interrompue mardi quand il a été confirmé qu’une trentenaire avait été contaminée après être entrée en contact avec un pilote néo-zélandais porteur du virus.

Voilà des décennies que Taïwan est un des premiers producteurs de produits électroniques et de puces. Les usines ont donc tourné à plein pour approvisionner une planète en manque d’écrans et de connexion du fait du télétravail ou de l’école à la maison. «Le moteur du PIB taïwanais, c’est la croissance des exportations», explique Lin Chu-chia.

Montant record pour les exportations

Elles ont grimpé en octobre à un plus haut historique à 32 milliards de dollars, ce qui était de 11% supérieur à la performance d’octobre 2019. Et toujours selon les chiffres officiels, la croissance vers des marchés clés comme la Chine ou les Etats-Unis a été à deux chiffres. Sur l’ensemble de l’année, les exportations devraient atteindre un montant record.

Au premier rang des entreprises technologiques qui ont eu le vent en poupe au troisième trimestre figure Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), qui fournit notamment Apple.

Le bénéfice net du fabricant d’ordinateurs Acer est au plus haut depuis près de dix ans, tiré par ses Chromebooks et ses logiciels pour jeux vidéo, deux secteurs dont le bénéfice a augmenté respectivement de 94% et de 70%.