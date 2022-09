«On désirait marquer une différence entre l’hiver et l’été, que cela ne soit pas chaque fois la même chose. Vu que tout se passera à Cry d’Er, nous avons pu mettre l’accent sur la décoration et sur les animations. Ce sera un grand petit Caprices Festival. On ne voulait pas non plus lasser les gens, après la grosse édition que l’on a organisée en avril 2022. Ce, d’autant plus que l’on espère revenir ce printemps avec quelque chose d’énorme, sur deux week-ends dans différents lieux, à l’occasion de nos 20 ans», explique Maxime Léonard, fondateur et directeur artistique du Caprices.