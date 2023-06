Énergies fossiles : «Ce sera une condamnation à mort pour une partie du monde» 

Continuer à exploiter les énergies fossiles revient à «condamner à mort» des pans entiers de la population à travers le monde, a prévenu mardi l’activiste pour le climat Greta Thunberg , exhortant les pouvoirs publics à prendre des mesures plus ambitieuses .

«Rapide et équitable»

Il sera «impossible» de respecter la limite de 1,5 degré de réchauffement climatique sans une élimination «rapide et équitable des combustibles fossiles », a déclaré la militante pour le climat devant la presse à Bonn, où se tient une conférence sur le changement climatique jusqu’au 15 juin, préparatoire à la COP28 de décembre . Si nous n’éliminons pas progressivement les combustibles fossiles, «ce sera une condamnation à mort pour d’innombrables personnes. C’est déjà une condamnation à mort pour d’innombrables personnes vivant en première ligne de la crise climatique», a prévenu la Suédoise de 20 ans.

Des militants pour le climat, scientifiques et négociateurs appellent à un calendrier d’élimination progressive des combustibles fossiles pour parvenir à limiter le réchauffement climatique, au moment où les émissions de gaz à effet de serre atteignent des records. Ce sujet sera l’un des plus débattus de la COP28 qui se tiendra en décembre à Dubaï.

«L’argent est là»

«Les nations productrices de gisements fossiles doivent s’engager lors de la COP28 à identifier collectivement comment aligner la production fossile» sur l’objectif d’1,5 degré du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (IPCC), a exhorté Tina Stege, militante pour le climat des Iles Marshall. «L’argent est là pour les 1,5 térawatts d’énergie solaire et éolienne (à installer) par an dont nous avons besoin», a-t-elle ajouté.

En matière de réduction des gaz à effet de serre, deux grands camps s’affrontent: l’Union européenne (l’Allemagne en particulier), la Grande-Bretagne, de nombreux pays en développement et petits pays insulaires veulent sortir rapidement du pétrole, du gaz et du charbon. Mais les grands pays pétroliers et gaziers préfèrent mettre l’accent sur la réduction des émissions, sans abandonner les fossiles qui les génèrent.