Tournoi multigaming : «Ce sera une mini-Zlan ouverte à tous en Romandie»

Un tournoi sur des jeux fun et accessibles à tous, comme «Mario Kart», «Fall Guys» ou encore «Skribbl.io» est organisé ce samedi à Yverdon.

«Mario Kart» et «Fall Guys» seront notamment à l’honneur du tournoi Entropy.

«J’avais envie qu’il existe des événements cools autour des jeux vidéo en Suisse romande, et pas seulement qu’en France!» C’est sur ce constat qu’Effymia a décidé d’organiser le tournoi Entropy, ce samedi 24 septembre à Yverdon-les-Bains (VD). Le concept? «Permettre à tout le monde de participer et d’avoir du plaisir, sans qu’il y ait besoin de s’entraîner sur un jeu en particulier. Ce sera une mini-Zlan ouverte à tous en Romandie», se réjouit l’organisatrice, en référence au célèbre événement Zlan organisé par le streamer français Zerator. «Car les événements multigaming sont toujours incroyables, surtout en présentiel!»

Multigaming

Au menu: des jeux populaires et fun comme «Mario Kart», «Mario Striker», «Fall Guys» ou encore «Skribbl.io» (un jeu de dessin sur le mode «Pictionary») ou «GeoGuessr» (jeu où il faut deviner où se trouve sur terre une prise de vue aléatoire de Google Street View), mais aussi des jeux de société. Le tournoi se déroulera toute la journée de samedi, de 9h à 19h30, par équipes de 3, avec des frais d’inscription de 60 francs par équipe. Il est possible de s’inscrire en solo ou en duo et de compléter son équipe grâce au Discord.