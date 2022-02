Angèle aimerait voir plein de beautés différentes

Angèle : «Ce serait bien qu'il y ait plein de beautés différentes»

La chanteuse belge Angèle est heureuse d’avoir grandi sans TikTok. Selon elle, les réseaux conditionnent l’image de soi.

Invitée ce lundi 7 février 2022 sur France Inter avec Eric Zemmour, Angèle a évoqué les réseaux sociaux et leur impact sur les jeunes. «Quand je regarde TikTok, je me dis que je suis heureuse de ne pas avoir eu TikTok plus jeune, cela m’aurait conditionnée, à une façon différente de me regarder dans le miroir», a confié la chanteuse belge de 26 ans, nommée aux Victoires de la musique 2022 avec sa chanson «Bruxelles je t’aime» .

Selon l’idole de la génération Z qui a avoué que le doute faisait partie de sa vie, à cause des réseaux sociaux, «les codes de beauté ne vont plus que dans un sens. Ce serait bien que ça se multiplie et qu'il y ait plein de beautés différentes», a avancé la sœur de Roméo Elvis. L’ex-petite amie de Marie Papillon a aussi parlé de l’aspect addictif: «Il y a très peu de gens de mon âge qui ne sont pas addicts à leur téléphone, et je crois que ça va certainement avoir un impact. Pas uniquement négatif, mais ça ne peut pas ne pas avoir d'impact sur nos vies, plus tard.»