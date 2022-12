Bâle-Campagne : «Ce serait bien si tu pouvais venir travailler sans voile dès demain»

«Ce que tu fais en privé ne me regarde pas, mais au travail, je ne trouve pas ça bien». Telle est une partie d’un message reçu par une gymnasienne de 18 ans, en octobre. En juillet, elle avait commencé un petit boulot dans un magasin à Sissach, dans le canton de Bâle-Campagne. En automne, d’elle-même, elle a décidé de porter le voile islamique et de le porter au travail également.

La méthode plus que l’exigence

Le soir du premier jour où elle est venue voilée, le patron lui a envoyé le message cité ci-dessus. «Je serais heureux si dès demain, tu pouvais venir travailler sans foulard. Merci et salutations», est-il aussi écrit dans la capture d’écran du chat que la « Basler Zeitung » a pu consulter. Le patron invoquait des remarques de clients et craignait «de perdre 10 à 20% de (son) chiffre d’affaires».

Malgré des tentatives pour trouver un terrain d’entente, le contrat a été rompu. La jeune femme a témoigné au journal bâlois de sa déception. Avant qu’elle ne porte son foulard, tout le monde l’appréciait et elle se sentait très bien dans le magasin. «Si mon chef me l’avait demandé plus gentiment, j’aurais enlevé mon voile au travail – pour éviter les remarques racistes – et ne l’aurais porté qu’en privé», dit-elle.