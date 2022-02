13e salaire pour les coiffeurs – «Ce serait un premier pas pour une reconnaissance de notre métier»

Après avoir achevé leur formation, les coiffeuses et coiffeurs débutent dans le métier avec un salaire de 3400 francs.

En Suisse, le 13e salaire n’est pas imposé par la loi sur le travail. Or la grande majorité des branches en accordent un à leurs employés. Le syndicat Syna rappelle qu’il en va autrement dans le secteur de la coiffure. «Cela fait de longues années que les employeurs rejettent notre revendication d’un 13e salaire.»

Le syndicat a lancé une pétition demandant l’introduction du 13e salaire dans la Convention collective de travail nationale, qui expire à la fin de l’année (lire encadré). Le texte a été déposé ce lundi au siège de l’association patronale Coiffure Suisse, à Berne, avec 8174 signatures. «Nous sommes agréablement surpris par ce chiffre. C’est clair: la revendication n’est pas seulement formulée par les coiffeuses et les coiffeurs de toute la Suisse, elle est également soutenue par une large partie de la population», déclare Migmar Dhakyel, coresponsable de la branche au sein du syndicat.

«C’est difficile de sortir un 13e»

Plusieurs employés se sont rassemblés devant le siège de l’association patronale pour lui remettre la pétition en mains propres. «Nous sommes ici aujourd’hui pour faire part de notre mécontentement face aux conditions de travail actuelles. Le 13e salaire serait un premier pas important pour une meilleure rémunération et reconnaissance de notre profession», a ainsi souligné Cristiano, coiffeur à Genève.

Contactés, les patrons du salon Max & Dio, à Clarens (VD), ont un avis plus nuancé: «En tant qu’employés, bien sûr, on voudrait que le 13e salaire soit fixé dans la CCT. Mais en tant que patrons c’est un peu différent. Il y a beaucoup de petits salons en Suisse. Ce sont des entreprises fragiles et il est donc difficile de sortir un 13e salaire.»