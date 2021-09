Etats-Unis - Elle invite Donald Trump aux funérailles de son fils, pas Joe Biden

Soldats américains tués en Afghanistan : «Ce serait un tel honneur de rencontrer le vrai président»

La mère d’un soldat décédé dans l’attentat de Kaboul a invité Donald Trump à l’enterrement de son fils, et pas Joe Biden, qu’elle tient pour responsable de ce drame.

Kareem Nikoui, 20 ans, fait partie des soldats américains tués dans l’attentat du 26 août à l’aéroport de Kaboul. Inconsolable, sa mère tient Joe Biden pour responsable de ce drame, ce qui lui a d’ailleurs valu une suspension de compte sur Instagram. «Le sang de ces 13 héros est sur vos mains!», a notamment tempêté Shana Chappell vendredi dernier sur Facebook. Les funérailles du caporal suppléant Nikoui se dérouleront le 18 septembre à Riverside, en Californie. Le président des États-Unis n’est pas le bienvenu contrairement à son prédécesseur, écrit «The Independent».

«Ce serait un tel honneur de rencontrer le vrai président des États-Unis d’Amérique, le président Trump. Je vous aime et l’Amérique vous aime», a-t-elle écrit. L’intéressé n’a pas encore répondu à cette invitation, mais il s’est adressé à la mère endeuillée via un communiqué, lundi: «Merci Shana. Notre pays vous aime et aime particulièrement votre magnifique fils, Kareem.» Ce n’est pas la première fois que l’ancien président répond aux publications de Shana Chappell. Le 30 août, la Californienne avait affirmé sur Facebook que Joe Biden avait roulé les yeux en écoutant ses doléances.

«Vous n’avez rien d’un leader! Vous êtes un être humain faible et un traître», s’était indignée l’Américaine. Donald Trump avait alors saisi l’occasion au vol: «Shana, vous avez tout à fait raison. Si j’étais président, votre merveilleux et magnifique fils Kareem serait avec vous en ce moment, tout comme les fils et les filles des autres, y compris tous ceux qui sont morts dans l’attaque vicieuse de l’aéroport de Kaboul», lui avait-il répondu le lendemain.

La semaine dernière, un porte-parole de Facebook avait assuré que la suspension du compte de Shana Chappell était une «erreur». La Californienne et son mari ne sont pas les seuls parents endeuillés à ne pas être tendres avec Joe Biden. Lors d’une interview accordée à Fox News mardi dernier, Paula Knauss, mère du sergent Ryan Knauss, avait interpellé le président: «S'il vous plaît, appelez-moi et dites-moi comment je pourrai dormir ce soir – une nuit complète – parce que mon fils… n’est pas rentré à la maison et c’est de votre faute», avait-elle notamment déclaré.