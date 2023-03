Adele se sent en sécurité sur scène

Adele sait comment toucher en plein coeur son public. Très communicative sur scène, la chanteuse a fait un discours émouvant lors de son concert à Las Vegas, samedi 25 mars 2023. Ce show marquait la fin de sa résidence au Caesars Palace, qui s’est joué à guichets fermés depuis janvier 2023. «Je me sens tellement en sécurité ici. Ma vie est minuscule. Je ne sors pas vraiment de chez moi et c’est par choix, a-t-elle confié les larmes aux yeux. Je faisais plein de choses quand j’étais plus jeune. Aujourd’hui, c’est comme si plus ma carrière est grande, plus je deviens anxieuse.»

Et la Britannique de 34 ans, qui avait très mal vécu l’annulation de ses concerts, de donner des détails sur son quotidien plutôt calme: «Je traîne avec mes chiens, mon fils et mon petit ami, et je discute avec ma femme de ménage. Alors les vendredis et samedis, j’ai vraiment hâte de venir ici car j’ai l’impression de passer une super soirée et de voir mes amis. Cela m’a ramenée à la vie!» Sous les cris de joie et applaudissements des spectateurs, la star, qui souhaite avoir d’autres enfants avec son copain Rich Paul, a ajouté qu’elle n’était «jamais anxieuse» quand elle retrouvait son public et que les quatre mois écoulés avaient été les meilleurs de toute sa carrière. «Ce show m’a apporté tellement de joie. J’ai adoré le faire», a-t-elle dit, avant d’annoncer son retour dans la ville du péché.

Sa résidence étant prolongée, Adele remontera sur la scène du Colosseum à partir de juin jusqu’à novembre 2023. En plus d’un prochain documentaire sur sa vie, l’interprète de «Someone Like You» a annoncé qu’un de ses concerts prévu en juin sera filmé afin que ses fans à travers le monde qui n’ont pas les moyens de se déplacer aux États-Unis puissent aussi en profiter. Intitulé «Adele: One Night Only», le film sera diffusé sur CBS le 14 novembre 2023. La star a ajouté qu’elle ferait ensuite une pause pour une durée indéterminée: «Vous n’allez plus entendre parler de moi. Parce que je suis vraiment une recluse.»