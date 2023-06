Ce signe astrologique serait le plus désagréable

Susceptible, coincé, intolérant et arriviste. Voici le portrait-robot d’un Capricorne (22 décembre – 19 janvier), selon l’astrologue Reda Wigle. L’Américaine a été invitée par le «New York Post» à déterminer quel était le signe du zodiaque le plus désagréable, hier (28 juin).

On est là pour bosser

Selon l’astrologue américaine, le Capricorne a tendance à travailler plus que la moyenne dans le seul but d’être… le meilleur. Le pire dans tout ça? Il ne se gênerait pas pour crier sa prétendue supériorité sur tous les toits. Pas question non plus de lui proposer de se joindre à vous pour une pause-café, le mépris sera sa seule réponse. «Les personnes nées sous le signe du Capricorne sont des acharnées de travail et ont tendance à juger celles et ceux qui ne le sont pas», avertit Reda Wigle.