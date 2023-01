Le musicien Hook a sorti son premier single solo.

Hook : «Ce single est né après une rencontre merveilleuse»

Hook fait partie des musiciens les plus récompensés de Suisse. Avec ses formations Muthoni Drummer Queen, dont Apple avait utilisé un titre pour une pub, Murmures Barbares ou encore Yeba, le beatmaker a été récompensé au m4music dans les catégories Demotape Clinic et Best Swiss Video Clip, aux RepreZent Awards, aux Swiss Live Talents ou encore aux Swiss Music Awards. Le 12 janvier 2023, l’artiste de 36 ans a écrit un nouveau chapitre dans sa prolifique carrière en dévoilant «A Little Thing Called Love», son premier titre en solo.