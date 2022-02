Archéologie : Ce site rituel serait l’une des plus vieilles structures humaines au monde

Des ruines âgées de 9000 ans, comprenant un autel et un modèle miniature d’un piège à gibier, ont été mises au jour dans un désert de la Jordanie.

Le site servait certainement à «invoquer les forces surnaturelles pour des chasses fructueuses et des proies en abondance.»

Des archéologues français et jordaniens ont découvert dans le désert de Jordanie, un site vieux de 9000 ans consacré à des rituels, et qui pourrait être une des plus anciennes structures humaines au monde.