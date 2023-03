Ce soir, les planètes seront alignées

Ce dernier confie que la plus facile à repérer sera Vénus car c’est la plus brillante. Près d’elle, Uranus. Sous Vénus et Uranus, se trouveront Jupiter et Mercure, juste au-dessus de l’horizon. Pour couronner le tout, Mars s’alignera avec Jupiter et Mercure. Une planète «facile à repérer en raison de sa teinte orange caractéristique», a ajouté Cameron Hummels.