La Grande Béroche (NE): «Ce sont les enfants de Madagascar qui m’ont portée tout du long»

A raison d’une moyenne de 5 km par jour, c’est appuyée sur ses cannes qu’elle a accompli son exploit. A son arrivée au bord du cirque du Creux-du-Van, Cindy Taramarcaz a éclaté en sanglots. Emue par la présence d’un joyeux comité d’accueil, fière d’elle et surtout si heureuse d’avoir pu apporter aux enfants malgaches un peu d’espoir. Car, depuis son départ de La Garde le 1er août, la Valaisanne a récolté plus de 14’000 francs pour l’association Mathieu active auprès des enfants de Madagascar. Cette somme permettra l’installation de panneaux solaires, leurs jeunes bénéficiaires pouvant ainsi avoir de la lumière pour étudier.

Ils étaient une quarantaine en provenance du Valais, mais aussi d’ailleurs en Suisse romande, à être venus féliciter leur héroïne, dimanche, sous le crachin et dans la brume du Creux-du-Van. Vin valaisan, absinthe neuchâteloise et cor des Alpes fribourgeois ont salué le courage d’une battante hors pair à la générosité illimitée.

A la question «comment se sent-on après près 200 km/h dans les jambes et dans les cannes?», la trentenaire a répondu du tac au tac: «Vivante! Je ne me suis jamais autant sentie vivante de mon existence!» Et l’intrépide aventurière de promettre: «Ce n’était que mon premier défi, je vais en réaliser encore d’autres.» On la croit volontiers.