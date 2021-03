Turquie : «Ce sont les femmes qui gagneront cette guerre»

Une large manifestation a eu lieu samedi à Istanbul, après la décision la veille du président Erdogan d’abandonner un traité visant à protéger les femmes, en vigueur depuis près de 10 ans.

«J’en ai marre de cet État patriarcal»

«Annule ta décision, applique le traité!», ont scandé des milliers de femmes et d’hommes réunis dans le district de Kadiköy, à Istanbul. Les manifestants brandissaient des portraits de femmes assassinées et des pancartes sur lesquelles on pouvait notamment lire : «Ce sont les femmes qui gagneront cette guerre».