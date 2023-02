Etude: Ce sont les loyers qui sont décisifs pour les «touristes de l’aide sociale»

Étude : Ce sont les loyers qui sont décisifs pour les «touristes de l’aide sociale»

À peine 15 à 22 francs de plus en moyenne

En revanche il existe une vraie corrélation entre le taux de gens à l’aide sociale et le prix des loyers. Plus ceux-ci sont bas, plus ils attirent des personnes à bas revenus et sans ressources. De plus, les personnes concernées ont tendance à déménager vers des communes plus grandes, voire des villes, en particulier chez les étrangers, car ils ont plus de chances d’y croiser des compatriotes.