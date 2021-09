Ce sosie de Scarlett Johansson fait le buzz

Insolite : Ce sosie russe de Scarlett Johansson fait le buzz

La ressemblance de l’influenceuse russe Kate Shumskaya est troublante avec l’actrice américaine. Jugez plutôt.

Il s’agit d’une certaine Kate Shumskaya, influenceuse russe de 24 ans, qui fait sensation sur les réseaux sociaux grâce à sa ressemblance frappante avec l’actrice américaine de 36 ans. Suivi par plus d’un million d’abonnés sur Instagram , le sosie reçoit de nombreux compliments sur son physique troublant. «Tu es même encore plus belle que Scarlett Johansson», lui a fait savoir un internaute alors qu’un autre lui a demandé si elle avait déjà rencontré la «vraie» Scarlett.

On se rappelle qu’il y a quatre ans, une autre histoire de sosie de Scarlett Johansson avait fait le buzz. En avril 2017, un utilisateur de Reddit avait retrouvé une photo de sa mamie quand elle était plus jeune et découvert qu’elle ressemblait énormément à la star. La photo était parvenue jusqu’à Scarlett. À la différence près qu’à l’époque, la comédienne avait absolument voulu rencontrer cette grand-maman. Elle l’avait même invitée à la première du film «Pire soirée» dans lequel elle jouait.