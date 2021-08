JO 2021 - Un sumo fait très peur aux chevaux à Tokyo!

Un sumo a semé la pagaille ce mardi lors du concours hippique des JO de Tokyo. Voûté et apparemment prêt à attaquer, il a effrayé de nombreux chevaux qui s’approchaient de l’obstacle N o 10. Ce n’était qu’une statue mais grandeur nature placée dans un virage serré qui avait de quoi surprendre les cavaliers sur leur équidé au moment de sauter. La plupart des haies du parcours sont décorées avec une atmosphère typiquement japonaise – des kimonos de geisha, un palais japonais miniature, des tambours taiko – mais aucun n’a attiré l’attention comme c e sumotori .

« Quand on est arrivé on voyait les fesses d’un grand gars » , a déclaré le Britannique Harry Charles, éliminé d e la finale, d istrait lui aussi par cette présence insolite. De nombreux chevaux se sont d’ailleurs arrêtés devant la barre, accumulant suffisamment de points de pénalité pour empêcher l’entrée en finale ce mercredi.

« C’était très réaliste, cela ressemble vraiment à une personne et c ’ est un peu effrayant, a renchéri l’Israélien Teddy Vlock, qui a terminé juste derri è re Steve Guerdat au 34e rang. Vous savez, les chevaux ne veulent pas voir un gars, comme, l’air intense à côté d’un saut, comme s’il était prêt à vous combattre .» Après avoir vu les autres avoir des problèmes, il a tenu à trotter son cheval jusqu’ à cet obst a cle No 10 avant de commencer leur course afin que l’animal puisse le regarder.