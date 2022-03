PREMIÈRE MONDIALE DU RENAULT AUSTRAL – Ce SUV compact devrait redresser la barre pour Renault

Après sept ans de bons et loyaux services, le constructeur français fait prendre sa retraite au Kadjar et le remplace par un tout nouveau modèle.

Le Renault Kadjar disparaît du marché. Après seulement sept ans, le SUV compact est remplacé par un nouveau modèle ou, autrement dit, le Renault Kadjar change de nom. Car si le nouveau modèle baptisé Austral ne porte pas le même nom, il est en fait la génération qui succède au Kadjar. Mais comme Renault ne l’entend pas de cette oreille, les titres relatent du fait que Renault célèbre la première mondiale du nouvel Austral.

Le directeur général de Renault, Luca de Meo, en est convaincu: «Le Renault Austral est l’incarnation parfaite de ce que doit être un SUV dans le segment C et de ce dont Renault est capable», dit-il. Côté design, les Français ont néanmoins fait preuve de moins d’audace que dernièrement, avec la nouvelle Megane E-Tech Electric, bien plus en phase avec la nouvelle ère de l’automobile à ce niveau-là. Le Renault Austral, en revanche, a des lignes harmonieuses, sans arêtes, et correspond exactement à l’idée que l’on se fait d’un SUV dans le langage stylistique actuel de Renault.

Intérieur modulable

Pas non plus d’angles et d’arêtes dans l’habitacle. Le cockpit est dominé par un écran transversal derrière le volant pour les instruments numériques et d’un écran tactile en format portrait au-dessus de la console centrale pour le système d’infodivertissement, auxquels vient s’ajouter, selon l’équipement, l’affichage tête haute. En fonction de la variante, la banquette arrière est coulissante, ce qui se traduit par une meilleure garde aux jambes pour les passagers arrière ou par un volume de chargement plus important. La contenance du coffre est de 500 litres, 575 litres avec la banquette avancée. Une fois la banquette arrière rabattue, le volume passe à 1525 litres.

La signature lumineuse marquante à l’avant et à l’arrière confère au SUV une touche de modernité. Renault Renault Renault

D’une longueur de 4,51 mètres, le dernier-né de la marque au losange est quasiment aussi long que le Kadjar. Comme le nouveau Nissan Qashqai, il repose sur la dernière génération de la plateforme CMF-CD, est équipé de 32 systèmes d’assistance et est particulièrement maniable et doté d’une bonne stabilité de trajectoire grâce à la direction intégrale (4Control Advanced). Le Renault Austral est propulsé par des moteurs essence électrifiés, répartis en microhybrides, hybrides modérés et entièrement hybrides. Le moteur diesel n’existe plus et une variante hybride rechargeable ou 100% électrique n’est pas prévue pour le moment. Avec une puissance système de 146 kW/200ch, l’Austral entièrement hybride, qui combine un moteur essence turbo trois cylindres de 1,2 litre, un moteur électrique de 50 kW et une boîte de vitesses à sept rapports, dispose pour l’instant de la motorisation la plus puissante.