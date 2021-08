VW ID.5 GTX - Ce SUV coupé devrait booster la mobilité électrique

Pour l’heure, le secret autour du modèle, qui n’entrera en production qu’à la fin de l’année et devrait arriver chez les concessionnaires en 2022, est encore bien gardé par Volkswagen. Même au salon international de l’automobile de Munich de septembre, le fabricant de Wolfsbourg n’exposera que le prototype revêtu d’un camouflage et compte attendre encore un peu avant de dévoiler la version finale. Nous avons néanmoins eu le privilège de faire un tour à son bord dans l’arrière-pays de Düsseldorf.

Aucune surprise

Malgré son revêtement psychédélique, on voit au premier coup d’oeil que l’ID.5 est basé sur l’ID.4. Seuls le toit, qui évoque celui d’un coupé, et l’arrière, modifié en conséquence, changent. Ce qui frappe avant tout est le spoiler, qui a toutefois davantage une fonction esthétique qu’aérodynamique. Le cockpit ne sera pas différent de celui de l’ID.4. Bien qu’il ait été entièrement recouvert dans le prototype, on ne s’attend à aucune surprise à cet égard. L’espace demeure également inchangé, à l’exception de la garde au toit à l’arrière, où la ligne de toit inclinée se fait sentir. Comme le volume du coffre, de 543 litres, est mesuré uniquement jusqu’au bord inférieur des fenêtres, il est, lui aussi, identique. «Si l’on inclut la partie supérieure jusqu’au toit, le coffre de l’ID.5 devrait avoir une contenance d’environ 100 litres de moins», explique la chargée de presse Sonja Tyczka – une perte que de nombreux clients seront prêts à accepter au nom du look sportif.