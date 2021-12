innovation durable – Ce T-shirt est teint avec des algues

Il est maintenant possible de porter un T-shirt coloré par un pigment noir biodégradable à base d’algues. La marque britannique de vêtements Vollebak utilise une encre dérivée de l’algue spiruline et montre que l’on peut s’affranchir des pigments fabriqués à partir de pétrole brut.

Pigment neutre en carbone

Mélangé à un liant acrylique, le pigment est ensuite transformé en encre. Il peut être utilisé comme n’importe quelle teinture, en sérigraphie, par exemple. «Nous cherchons à travailler avec des entreprises qui produisent des liants à partir d’algues et de bactéries», explique Scott Fulbright, cofondateur de Living Ink, qui souhaite trouver une alternative végétale.

Diminuer l’utilisation du pétrole

L’utilisation de l’encre d’algues permet d’éviter les émissions de la production de pigment noir conventionnel, à base de pétrole. Connu sous le nom de noir de carbone, il est utilisé pour colorer des textiles, des pneus, des plastiques, des peintures et des cosmétiques: «près de 18 milliards de livres de noir de carbone sont utilisées chaque année dans le monde», indique Scott Fulbright. «Je pense qu’en utilisant une large gamme de matériaux d’origine biologique, il est possible de réduire considérablement ce marché. Mais il faut davantage d’innovations et de fournisseurs de matières premières.»