Baidu Apollo RT6: Ce taxi-robot chinois à bas prix n’a pas de volant

Baidu, le géant chinois qui développe le moteur de recherche du même nom, vient de présenter un modèle de navette autonome qui devrait assurer un service commercial de taxi dès l’année prochaine. Cerise sur le gâteau: le van, présenté lors de la conférence mondiale du groupe informatique, ne devrait coûter que l’équivalent de 38'000 francs et contribuer ainsi à la percée économique des voitures robotisées. La génération précédente de l’Apollo était encore deux fois plus chère. L’entreprise compte mettre des dizaines de milliers de véhicules sur les routes chinoises. On ignore toutefois qui construira le véhicule et qui fournira la technologie nécessaire à sa fabrication.