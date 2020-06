Nordahl L.

Ce témoignage accablant qu’il veut voir disparaître

Dans l’attente de son procès, le meurtrier présumé de Maëlys cherche à éviter des poursuites pour viol et veut faire annuler une expertise psychologique le présentant comme un psychopathe.

L’ex-militaire maintient avoir tué accidentellement la fillette et nie l’avoir violée.

Un piège?

Nordahl L. aurait par ailleurs avoué à son codétenu avoir tué le caporal Arthur Noyer parce qu’il lui avait refusé un rapport sexuel oral. Pour l’avocat du trentenaire, ce témoignage est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme et visait à «extorquer des informations qui n’ont pas été obtenues lors d’interrogatoires». Me Alain Jakubowicz se demande même si ce fameux voisin de cellule n’avait pas pour mission de piéger son client en lui soutirant des aveux.

Atteinte à la présomption d’innocence

En octobre 2019, la chambre de l’instruction de Grenoble avait validé ce témoignage, d’où le pourvoi en cassation de Nordahl L. Celui-ci continue d’affirmer avoir tué accidentellement la fillette dans un moment de panique et nie l’avoir violée. Une version qui ne convainc pas les enquêteurs: «Emmener l’enfant à visage découvert en voiture puis l’agresser sexuellement n’est pas compatible avec un accident. On pourrait plutôt penser que le meurtre avait vocation à empêcher la victime de tout raconter», estime une source proche du dossier.

Le second pourvoi en cassation concerne une expertise psychologique présentant Nordahl L. comme une personne «très instable», dépourvue «d’une part de son humanité», un «prédateur» sans honte ni culpabilité, qui «déshumanise ses victimes». L’avocat du suspect voit dans cette expertise une atteinte à la présomption d’innocence et reproche à l’expert d’être sorti de son rôle. La chambre de l’instruction avait refusé la demande de Me Jakubowicz, qui réclamait une nouvelle expertise. En cherchant à faire annuler cette pièce, Nordahl L. espère s’éloigner de l’image du tueur en série psychopathe qui lui colle à la peau.