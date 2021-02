C’était au début du premier confinement, en mars 2020. Mon nouveau manager, qui a beaucoup de relations, a suggéré l’idée du titre et de Kesha. C’est un honneur qu’elle ait accepté de chanter sur ce morceau, qui donne de la force et de l’espoir. C’est plutôt pertinent dans cette période.

On donne 1% des revenus à la Heartfeldt Foundation que j’ai créée et dont le but est de soutenir et promouvoir l’écologie et la durabilité.