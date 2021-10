France : Ce toboggan obscène a donné des sueurs froides aux Parisiens

Une photo montrant un jeu pour enfants évoquant deux organes génitaux a été publiée sur un compte humoristique, jeudi. De nombreux internautes ont vraiment cru qu’il avait été installé devant une école parisienne.

On comprend rapidement qu’il s’agit d’une blague: le compte Twitter en question regorge de mèmes, parodies et autres détournements. De plus, l’auteur du post précise que ce qui lui pose problème, c’est «la sciure par terre», preuve que sa publication est à prendre au second degré. Une petite vérification inversée sur Google images, et l’on comprend que ce cliché n’a pas du tout été pris à Paris. La présence de grands arbres en arrière-plan aurait d’ailleurs dû mettre la puce à l’oreille des internautes.