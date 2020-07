coronavirus

Ce touriste a passé 110 jours coincé dans un aéroport

Un Estonien en voyage en Asie a vécu un interminable calvaire dans un terminal de Manille. Après plus de 3 mois d’enfer, il a enfin reçu une bonne nouvelle mardi.

Les visas d’entrée dans le pays n’étaient plus délivrés en raison de la crise sanitaire, et le touriste affirme que son passeport lui a été retiré. La compagnie aérienne avec laquelle il avait voyagé, AirAsia, ne pouvait pas le ramener en Thaïlande, tous les avions étant cloués au sol à cause de la pandémie. Pour Roman, qui se dit handicapé, le calvaire ne faisait que commencer.

Dans une série de publications Facebook, le jeune homme raconte son long chemin de croix. Il explique qu’au début, il devait dormir à même le sol dans le terminal et sur des bancs en métal. Ses repas se résumaient à des barres chocolatées et à de l’eau en bouteille. Le consulat estonien a fini par lui venir en aide, faisant en sorte qu’il puisse être transféré vers le salon des passagers le 1er avril. Malgré les appels répétés de Roman, son ambassade ne parvenait pas à lui organiser un vol de rapatriement.

«Ma santé se détériore à cause de la malnutrition, du manque de soleil et d’air frais. Je n’ai pas d’autre choix que de rendre cela public», témoigne l’Estonien, qui dit se sentir comme un prisonnier dans cet aéroport. La compagnie aérienne me traite comme un criminel, elle n’a aucune considération pour les droits de l’homme et la politesse de base, dénonçait le touriste lundi.