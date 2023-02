Zéro déchet: Ce trentenaire lutte contre le gaspillage alimentaire grâce à des mouches

C’est un ami qui a conduit ce trentenaire vers ces petites bêtes. Il lui a parlé de la mouche soldat noire et du fait qu’avec elle, on pouvait non seulement améliorer le monde, mais aussi gagner de l’argent – un «no-brainer», souligne le jeune entrepreneur. En novembre 2020, il a donc fondé l’entreprise NutriFly .

Recyclage d’insectes avec zéro déchet

Le principe est simple: chaque année, en Suisse, près d’un tiers de tous les aliments finit à la poubelle. Ces déchets issus de l’industrie agricole et alimentaire ne devraient plus être jetés, mais se retrouver au menu des mouches. Leurs larves, qui grandissent dans une halle chauffée à 30 degrés possédant un taux humidité de 70%, sont séchées et ensuite transformées en farine, en graisse et en engrais. En d’autres termes: le gaspillage alimentaire est réduit et il en résulte un produit 100% recyclable – totalement zéro déchet. Selon les scientifiques, la farine d’insecte permettrait en outre de réduire massivement les besoins en farine de poisson et de soja, et ainsi lutter contre la surpêche dans les mers et la culture galopante du soja.