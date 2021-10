Le Vaudois Madwave au sommet de la trance

L’artiste a écumé bon nombre de clubs et de festivals en plus de 20 ans de carrière. Il est d’ailleurs à l’origine des mythiques événements «Synergy».

Madwave connaît une période faste en ce moment. Le DJ vaudois est en tête du classement trance de Beatport depuis une semaine, plateforme de référence de téléchargement payant de musique électronique, avec son remix de «Lost In Love».

«Ce n’est pas un truc qu’on a la chance de vivre souvent. Encore moins d’être devant des grands noms tels qu’Above & Beyond», confie celui qui avait analysé pour nous le retour en force de la trance il y a deux ans. Pour lui qui mixe depuis plus de vingt ans, ce succès est non seulement une reconnaissance, mais aussi une preuve de sa persévérance. Selon Madwave, 42 ans, son remix cartonne parce que le titre original de 1994 était déjà «une tuerie à la base»: «Les gens ont plaisir à le réécouter. En plus, des puristes, qui estiment souvent que des classiques tels que celui-ci ne doivent pas être touchés, m’ont félicité pour l’avoir remis au goût sans le dénaturer. Ça m’a vraiment touché.»