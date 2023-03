Ce véhicule tout-terrain vous en rappelle-t-il un autre?

Une structure carrée, des dimensions imposantes, une échelle d’accès au toit, des phares ronds et une roue de secours exhibée sur la porte arrière à double battant: le look de l’Ineos Grenadier s’inspire clairement du Land Rover Defender. À l’origine du projet se cache le milliardaire anglais Jim Ratcliffe. Frustré par l’arrêt de la production du Defender, le propriétaire du FC Lausanne-Sport a décidé de lancer sa propre voiture. Les moteurs thermiques sont signés BMW, la transmission automatique ZF, la technologie de traction intégrale Magna et de nombreuses pièces électroniques Bosch. Le véhicule tout-terrain est assemblé sur la chaîne de montage de l’ancienne usine Smart, en Alsace.

Le Grenadier traverse la boue la plus profonde et vient à bout des pentes les plus raides. Ineos

Ère numérique oblige, l’écran central affiche entre autres le compteur de vitesse, le nombre de tours et le système de navigation. L’analogique domine toutefois sur la console centrale avec deux leviers et une pléthore de boutons faisant l’objet de nombreuses indications. Un autre panneau de commande est situé au-dessus de la tête, comme dans un avion. C’est notamment là, à l’aide d’interrupteurs à bascule, qu’on actionne les trois verrouillages de différentiel ou des accessoires tels que des treuils ou des phares supplémentaires. L’ensemble est à la fois rustique et enthousiasmant.

Performances dignes d’un alpiniste