MAXON BIKEDRIVE AIR - Ce vélo cache bien le fait qu’il est électrique

Un poids de seulement 3,5 kg, batterie comprise

Son nom: Bikedrive Air. Il s’agit d’un moteur central intégré de manière invisible au niveau du pédalier. Seul un élément de commande, discrètement intégré dans le tube supérieur, indique que le vélo est électrique. La batterie très fine est logée dans le tube inférieur du cadre et n’est pas visible de l’extérieur. Le point fort est que le système, batterie comprise, ne pèse que 3,5 kg. Il s’agit d’une espèce de contre-projet par rapport aux entraînements puissants mais nettement plus lourds de fabricants tels que Bosch, Yamaha, Brose ou Shimano. Le Bikedrive Air permet de réaliser des vélos de course électriques d'un poids total inférieur à onze kilogrammes et des VTT électriques à suspension complète de moins de 16,5 kilogrammes.

Le moteur permet d’atteindre une vitesse pouvant aller jusqu’à 25 km/h et développe un couple maximum de 30 Nm. Par ailleurs, le cycliste a le choix entre trois niveaux d’assistance: Cruise, Push et Blast. La batterie entièrement intégrée a une capacité de 250 Wh. Pour une plus grande autonomie, une batterie supplémentaire de 250 Wh est disponible en option. Le smartphone devient la centrale de commande via une application. Il permet de régler individuellement les niveaux d’assistance du vélo électrique et de consulter toutes les données importantes. Le Bikedrive Air est également doté des technologies Bluetooth et ANT+, qui peuvent être utilisées pour connecter des appareils de fabricants tels que Garmin, Sigma ou o-synce.