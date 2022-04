Ecologie: Ce 22 avril, on célèbre notre «Terre nourricière» 

Écologie : Ce 22 avril, on célèbre notre «Terre nourricière»

Fêtée dans plus d’une centaine de pays à travers le monde, la journée de la Terre tend à inviter à réfléchir aux défis auxquels nous sommes confrontés et au passage à une économie plus durable.

Pixabay/ Image d’illustration

Ce vendredi 22 avril 2022, c’est la «Journée mondiale de la Terre nourricière». Cette journée célébrée dans plusieurs centaines de pays au monde a pour but de «sensibiliser le public aux défis auxquels est confrontée notre planète», comme le rappelle L’Internaute. Mais c’est aussi une occasion de réfléchir ensemble au «passage à une économie plus durable, qui bénéficie à la fois à l’humanité et à la planète», comme l’explique l’ONU. En bref, la mission que se sont donnée les organisateurs de cette journée est «d’accompagner les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l’environnement.»

Les gestes du quotidien

Prendre une journée pour réfléchir sur les petits gestes du quotidien et réfléchir aux dommages infligés à la planète. Voilà une façon de prendre part, de manière individuelle, à la Journée de la Terre. Privilégier les «circuits courts» en consommant des produits locaux, trier ses déchets, éteindre la lumière quand on sort d’une pièce, couper l’eau lors du brossage des dents, utiliser les transports publics, etc., tels sont les conseils avancés par les organisations afin de réduire notre impact carbone.

Actions en Suisse romande

Le site officiel dédié à cette journée permet d’avoir un aperçu des différentes actions organisées à travers le monde pour rendre hommage à notre planète. En Suisse, ce dernier recense la Marche des Temps Profonds, à Dardagny (GE), qui propose, samedi matin, une marche de 4,6 km «voyageant à travers les 4,6 milliards d’années d’histoire de notre planète Terre».

À Berne, l’Association suisse pour la protection du climat organise une action pour demander à la Confédération l’abandon des énergies fossiles. Elle ira déposer une pétition en ce sens à la Chancellerie fédérale à 12h ce vendredi.

À Lausanne, l’organisation Nouvelle Acropole organise de nombreuses activités, lectures et conférences qui débutent vendredi soir et se terminent dimanche. Le programme et l’inscription sont disponibles sur leur site internet.