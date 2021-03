Les juges ont reconnu que le multirécidiviste s’est retrouvé pendant plusieurs semaines seul en cellule, les pieds ligotés à tout moment. La justice a aussi confirmé le fait qu’il n’avait pas le droit de sortir pour se dégourdir les jambes et n’avait reçu qu’un seul vêtement pour s’habiller. Sa cellule ne disposait par ailleurs d’aucun matelas. Parfois, on lui avait même refusé une couverture en laine. Le jeune homme n’avait pas non plus le droit de se doucher.