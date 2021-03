Depuis une semaine, la Fashion Week de Paris bat son plein. Vidéo léchée (Jil Sander), défilé dans un parking (Isabel Marant) ou performance artistique (Hermès), les marques ont redoublé d’imagination pour présenter leur collection de prêt-à-porter automne-hiver 2021-2022 en pleine pandémie. Plusieurs tendances ont émergé des défilés, dont une en particulier: le pantalon en cuir. Repéré chez Hermès, Zadig & Voltaire, Altuzarra, Isabel Marant et Jil Sander, notamment, il se décline dans des tons sobres et élégants, comme le beige, le brun, le bordeaux et le noir. La coupe du pantalon est, quant à elle, plutôt large, enterrant définitivement la tendance du skinny.