Australie : Ce voleur de sac à main s’en est pris à la mauvaise grand-maman

Une femme qui fêtait son anniversaire a poursuivi un individu qui venait de lui voler son sac à main et lui a fait vivre un sale moment, jeudi dernier dans le Queensland.

Il pensait avoir affaire à une cible facile et s’en mord encore les doigts. Le 19 janvier dernier dans le Queensland, un homme en tongs s’est approché discrètement d’un groupe de personnes attablées dans un bar. Il s’est emparé du sac à main d’une cliente et s’est enfui, pensant s’en tirer sans trop de problèmes.

Grave erreur, car il se trouve que la victime en question – une grand-maman qui fêtait son anniversaire – avait du répondant. Des images de vidéosurveillance publiées la semaine dernière montrent l’Australienne courir après son voleur et le faire tomber au sol. Les deux personnes luttent quelques secondes au sol, la grand-maman s’accrochant fermement à son sac à main.

Son T-shirt et une tong en moins, le voleur finit par lâcher le morceau. Bonne joueuse, la victime lui lance sa chaussure et retourne vaquer à ses occupations. L’individu de 42 ans s’est enfui à bord de son véhicule mais a été arrêté peu après, rapporte ABC 7. Quant à la grand-maman, elle a souffert de côtes fêlées, de coupures et d’hématomes.